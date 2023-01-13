Гендиректор НСПК заявил, что проблема с чипами для банковских карт в РФ решена

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Проблема дефицита чипов для банковских карт на данный момент в России решена, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

"Это сложность (дефицит чипов - ИФ), которая возникла в период пандемии по всему миру и не могла не отразиться на банковской сфере. На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители", - сказал Комлев.

По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены, так как зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.

"Себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год. И это отражается также на том, какие банковские карточные продукты теперь экономически выгодно или невыгодно делать", - отметил глава НСПК.

Дефицит чипов банковских карт обострился весной 2022 года на фоне отказа европейских поставщиков от сотрудничества с РФ. Кроме этого, в начале марта с российского рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка - Visa и Mastercard. И хотя их карты продолжили работать внутри страны, это послужило стимулом для многих россиян оформить карту российской платежной системы "Мир", что увеличило спрос на выпуск карт.