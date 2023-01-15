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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В ходе нанесения ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики за минувшие сутки все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 372 самолёта, 200 вертолётов, 2 882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин".

Кроме того, сказал Конашенков, с начала СВО уничтожены "982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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