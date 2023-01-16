Период участия мобилизованных в СВО засчитают в страховом стаже в двойном размере

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных контрактников и добровольцев – период участия таких граждан в СВО будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Отмечается, что это часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговой декларации и финансовых отчетов.

Кроме того, правительство освободило мобилизованных предпринимателей от необходимости предоставлять статистическую отчетность во время несения военной службы.

Страховой стаж – продолжительность периодов работы гражданина, а также иных социально значимых периодов деятельности. Стаж является одним из ключевых параметров, который дает право на пенсию и влияет на ее размер.