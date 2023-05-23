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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

Сергей Миронов узнал о планах компенсировать 100% пенсии участвующим в СВО пенсионерам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобороны подготовило проект указа о стопроцентной компенсации пенсии на время службы в зоне специальной военной операции, сообщил "Интерфаксу" руководитель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Он сослался на ответ, полученный от министерства на соответствующий запрос.

"С самого начала СВО действовал закон, по которому военный пенсионер при частичной мобилизации терял свою пенсию. Согласно готовящемуся проекту указа президента, ветераны будут получать 100% компенсацию пенсии в период службы в зоне СВО", - сказал Миронов.

В письме за подписью замминистра обороны Татьяны Шевцовой, говорится, что в рамках исполнения поручения правительства Минобороны подготовило проект президентского указа "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах РФ" и проект постановления правительства "Об утверждении правил осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах РФ", рассказал политик.

Проектом указа предусматривается военнослужащим из числа граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы России, иных россиян, заключивших в период проведения СВО контракта на прохождение военной службы, являвшихся получателями пенсии за заслугу лет, установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, которая выплачивалась указанным гражданам на день призыва их на военную службу по мобилизации или на день заключения контракта прохождения военной службы, говорится в письме.

Сейчас эти проекты проходят процедуру согласования в заинтересованных федеральных ведомствах.

"Позиция Минобороны позволит восстановить социальную справедливость", - считает Миронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Миронов СВО
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