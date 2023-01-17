Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана заявил о необходимости открыть Лачинский коридор

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, "акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении".

Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (Лачинский коридор) был заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора. "По линии МВД России, Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги по деэскалации", - сказала она на брифинге. По ее словам, по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью.

16 января президент Армении Ваагн Хачатурян заявил на брифинге, что российская сторона хочет решить проблему разблокирования Лачинского коридора путем переговоров, а не применением силы. "Можно сказать, что до 12 декабря коридор четко работал. Сейчас я понимаю, что российская сторона не хочет применять силу, они пытаются решить вопрос путем переговоров", - отметил он. В Армении надеются, что "российская сторона отреагирует и применит какие-то меры, чтобы иметь возможность обеспечить этот коридор", заявил Хачатурян, добавив, что не знает подробностей результатов переговоров, которые проходят каждый день между руководством Нагорного Карабаха и российскими миротворцами.

Сергей Лавров Джейхун Байрамов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана

Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

Военная операция на Украине

Шойгу провел в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности армии РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });