Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана заявил о необходимости открыть Лачинский коридор

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ряд актуальных сюжетов двусторонней и региональной повестки дня, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем Заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, "акцентирована также важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении".

Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (Лачинский коридор) был заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора. "По линии МВД России, Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги по деэскалации", - сказала она на брифинге. По ее словам, по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью.

16 января президент Армении Ваагн Хачатурян заявил на брифинге, что российская сторона хочет решить проблему разблокирования Лачинского коридора путем переговоров, а не применением силы. "Можно сказать, что до 12 декабря коридор четко работал. Сейчас я понимаю, что российская сторона не хочет применять силу, они пытаются решить вопрос путем переговоров", - отметил он. В Армении надеются, что "российская сторона отреагирует и применит какие-то меры, чтобы иметь возможность обеспечить этот коридор", заявил Хачатурян, добавив, что не знает подробностей результатов переговоров, которые проходят каждый день между руководством Нагорного Карабаха и российскими миротворцами.