Пригожин сообщил о контроле над пригородом Артемовска Клещеевкой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа "Вагнер" взяла под контроль населенный пункт Клещеевка в пригороде Бахмута (Артемовска), сообщил руководитель группы Евгений Пригожин.

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин в аудиосообщении, которое в четверг распространила его пресс-служба в телеграм-канале.

"Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли", - сообщил он.

"Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так", - сказал Пригожин. По его словам, "населенный пункт Артемовск будет взят".