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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Всероссийские проверочные работы для школьников проведут с 1 марта по 20 мая

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2023 году для общеобразовательных школ. Как сообщает сайт ведомства, они пройдут с 1 марта по 20 мая.

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в границах этого периода.

Проведение ВПР начнут с проверочных работ для 10 и 11 классов.

С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию, а одиннадцатиклассники - историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки (английский, немецкий или французский), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. "Проводить ли ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации", - пояснили в Рособрнадзоре.

У одиннадцатиклассников работы должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обучающихся 4-8 классов. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. Учащиеся 4-х классов также в обязательном порядке напишут ВПР по предмету "Окружающий мир", учащиеся 5-х классов - по биологии и истории, учащиеся 7-х классов - по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Кроме того, с 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, 7-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, 8-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.

"При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день - 18 апреля", - сообщают в пресс-службе.

Рособрнадзор ВПР
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