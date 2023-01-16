Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году можно до 1 февраля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Заявление на сдачу единых госэкзаменов в 2023 году можно подать до 1 февраля включительно, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В 2023 году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Расписание экзаменов опубликовано на сайте Рособрнадзора.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. Экзамены по русскому языку и математике выпускники 2023 года должны сдавать обязательно, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Они могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), а выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ по математике только профильного уровня.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период или в резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники 2023 года - в основной или досрочный по желанию. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, также могут сдать их в резервные дни.

Для обучающихся, экстернов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период.