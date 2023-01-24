Российские военные отбили попытку украинского подразделения форсировать Днепр

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В администрации Новокаховского городского округа сообщили, что утром во вторник российскими войсками была отбита попытка переправы украинского подразделения на левый берег Днепра между поселком Днепряны и селом Корсунка.

Как сообщается в телеграм-канале администрации, попытка высадки на левый берег Днепра была предпринята украинскими военными на нескольких лодках "в утренние сумерки под прикрытием минометного огня, который вёлся из района правобережных сёл Львово и Отрадокаменка по береговым позициям российских солдат".

Как заявили в городской администрации, "попытка высадки была сорвана", а украинские военные уничтожены.

В экстренных службах региона журналистам сообщили, что российские военные во время предотвращения украинской попытки высадки обстреляли украинские позиции на правом берегу Днепра, в результате чего уничтожено 6 БМП, 3 катера и до ста украинских военнослужащих.

Представитель экстренных служб региона сообщил журналистам во вторник, что за последние сутки четыре крупных населенных пункта на левом берегу Днепра в Херсонской области попали под отстрел со стороны вооруженных сил Украины.

В частности, ВСУ выпустили по городу Алешки восемь снарядов из танка. Кроме того, выпущено четыре снаряда из ствольной артиллерии по поселку Виноградное, 16 - по городу Голая Пристань, а также семь снарядов из гаубицы М777 по городу Новая Каховка.