В Минобрнауки РФ надеются на продолжение сотрудничества с ЦЕРН

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия больше не участвует в большей части крупных международных научных проектов, но по некоторым сотрудничество продолжается, в частности это касается работы с Большим адронным коллайдером, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Россия является членом со значительной долей участия в крупных международных проектах. Участие в значительной части из них так или иначе приостановлено. Но по ряду таких проектов, в том числе крупнейший проект Европейский организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН - ИФ), мы все-таки испытываем сдержанный оптимизм. Это значимо как для Россия, так и для самого ЦЕРНа", - сказал Фальков на брифинге во вторник в координационном центре правительства РФ.

Он отметил, что несмотря на все имеющиеся ограничения, "сотрудничество такое продолжается".

ЦЕРН основана в 1954 году, является крупнейшим в мире центром по физике элементарных частиц. Известнейшая установка ЦЕРН - Большой адронный коллайдер, в модернизации которого участвуют специалисты Института ядерной физики СО РАН.

В марте 2022 года Совет ЦЕРН приостановил участие России в работе организации в статусе наблюдателя из-за событий на Украине. В июне 2022 года Совет ЦЕРН сообщил, что намерен прекратить действие соглашений о международном сотрудничестве организации с Россией и Белоруссией по истечении срока их действия в 2024 году.

В октябре 2022 года директор Института ядерной физики (ИЯФ, Новосибирск) Павел Логачев сообщал, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжает сотрудничество с ИЯФ. "Продолжаются (контакты - ИФ) с ЦЕРНом и с Японией, потому что они без наших специалистов просто не могут включать и эксплуатировать принципиально важные для них установки, поэтому наши ребята продолжают ездить туда в командировки на один-два месяца и продолжают там работать", - сказал он журналистам.