Новосибирские физики продолжат сотрудничество с ЦЕРНом до осени 2024 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжает взаимодействие с Институтом ядерной физики СО РАН имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск), однако новосибирские специалисты уже передают дела коллегам из других стран, сообщил журналистам директор ИЯФ Павел Логачев.

"С ЦЕРНом мы продолжаем работу в том цикле, в котором работают наши сотрудники, до октября 2024 года. Наши сотрудники туда ездят, потому что за нами там достаточно большая сфера ответственности, но мы стараемся передавать нашим коллегам из других стран те области, где мы работаем по детекторам, ускорителю", - сказал Логачев.

По его словам, руководство ЦЕРНа старается максимально способствовать участию новосибирских ученых в работе центра.

"Все понимают, что наука не должна политизироваться, это как раз то, что должно объединять людей, а не разъединять", - отметил замдиректора института.

В России в целом реализуется как никогда много проектов в области физики высоких энергий и физики элементарных частиц, добавил он.

Логачев напомнил, что участие России в ЦЕРНе было приостановлено не по ее воле. "Мы никогда по своей воле не уходили, дверью не хлопали. Мы продолжаем максимально конструктивно работать с нашими церновскими коллегами, чтобы обеспечить успех этих (ведущихся в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере - ИФ) очень нужных науке экспериментов", - сказал он.

Логачев также отметил, что продолжается работа ИЯФ в рамках проекта по строительству экспериментального термоядерного реактора ITER во Франции. "То, что это сохранится в будущем, никто гарантий не даст. Пока что, слава богу, им (руководству проекта - ИФ) удается держать здесь позиции разумные", - добавил он.

Замдиректора ИЯФ Петр Багрянский сообщил, что в зоне ответственности института в рамках проекта ITER - два измерителя параметров горячей плазмы и несколько диагностических боксов (порт-плагов).

"По этой части прошли многократные этапы конструирования, макетирования, сложные согласования, идет изготовление", - сказал он.

В июне 2022 года Совет ЦЕРНа сообщил, что намерен прекратить действие соглашений о международном сотрудничестве организации с Россией и Белоруссией по истечении срока их действия в 2024 году.

В марте 2022 года Совет ЦЕРН приостановил участие России в работе организации в статусе наблюдателя из-за событий на Украине.

ЦЕРН основана в 1954 году и является крупнейшим в мире центром по физике элементарных частиц. Известнейшая установка ЦЕРНа - Большой адронный коллайдер, в модернизации которого участвуют специалисты ИЯФ.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, которые происходят на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии. Участниками проекта являются ЕС, а также США, Китай, Япония. Индия, Россия и Южная Корея. Вклад России заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования и основных систем реактора.

Как сообщалось, Россия изготавливает для реактора несколько порт-плагов - модулей, позволяющих разместить системы для диагностики параметров плазмы внутри реактора. Они также защищают оборудование от потока нейтронов и снижают радиационный фон в зонах, требующих доступа специалистов. Такие системы будут установлены по всему периметру установки, четыре из них должен изготовить ИЯФ.

ИЯФ является основным исполнителем по конструированию и изготовлению порт-плагов ITER в России, однако основное оборудование этих порт-плагов поставляют другие страны.

В конце июля 2020 года международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER на юге Франции. Предполагается, что первая плазма будет получена в 2025 году.