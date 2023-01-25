В Кремле предложили не ассоциировать с Москвой любые хакерские атаки за рубежом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают абсурдными ассоциации с Россией любых хакеров, совершающих атаки за ее пределами, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не какой-то европейской страной", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в связи с планируемой поставкой танков Leopard 2 Украине.

"Это абсурдно. Мы смотрим, откуда идут подавляющее большинство хакерских атак на РФ, особенно на чувствительные организации, в том числе, на сайт президента. Очень много атак идет с территории США. Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым Домом? Наверное, это звучало бы абсурдно", - добавил Песков.