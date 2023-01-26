Ввоз в РФ семян для науки будет возможен при подтверждении целевого назначения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ввоз в РФ семян сельхозрастений для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также для использования в образовательных целях будет возможен только при подтверждении их целевого назначения.

Это предусмотрено правилами ввоза таких семян, утвержденными постановлением правительства от 24 января 2023 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Правила не распространяются на поставки семян из стран ЕАЭС.

Минсельхозу поручено до 1 сентября 2024 года обеспечить техническую готовность федеральной государственной информационной системы в области семеноводства сельхозрастений к приему заявлений на выдачу подтверждения целевого назначения ввозимых семян. Срок действия подтверждения - один год.

Документ также предусматривает основания, по которым заявитель может получить отказ в выдаче подтверждения.

Решение о выдаче разрешения или об отказе должно приниматься Минсельхозом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Постановление принято в соответствии с законом "О семеноводстве", который вступает в силу с 1 сентября 2023 года.