Минэкономразвития видит избыточную нагрузку в предложенных мерах локализации семеноводства

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития видит избыточную нагрузку на бизнес в предложенных Минсельхозом путях локализации производства семян в России, а также считает, что выдвинутые решения не обоснованы.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с заключением ведомства на проект постановления правительства "Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации".

Проект постановления, разработанный Минсельхозом и размещенный на сайте regulation.gov.ru, предусматривает, в частности, критерии для локализации производства семян сельхозрастений. При создании сортов и (или) гибридов критериями являются наличие не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях; наличие питомника, в котором осуществляется создание, выведение, выявление сорта и (или) гибрида сельхозрастения (исходные линии, образцы, производство исходного посадочного материала); выполнение скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы (линии, селекционные образцы, сорта, доноры, генетические источники) для получения селекционных образцов сортов и родительских линий гибридов; наличие у российских организаций и (или) организаций с иностранным участием лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения, а также осуществление иных селекционных мероприятий и технологий.

Критериями локализации при производстве (выращивании) семян сельскохозяйственных растений являются выращивание созданных сортов и (или) гибридов сельскохозяйственных растений из оригинальных и элитных семян, созданных в России, или сортов и (или) гибридов сельскохозяйственных растений, переданных иностранными участниками российским и (или) организациям с иностранным участием; наличие земельных участков для производства (выращивания) семян сельскохозяйственных растений; наличие производственных мощностей для выращивания семян на территории России, включая их подготовку, подработку, калибровку.

Предполагается, что организации с иностранным участием будут допускаться к деятельности, связанной с локализацией производства семян сельскохозяйственных растений, исключительно при соблюдении перечисленных критериев локализации производства.

Российские организации и (или) организации с иностранным участием должны ежегодно до 1 марта утверждать и предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий предложенным критериям.

Как сообщил источник, один из выводов Минэкономразвития, сделанный на основании оценки проекта постановления, заключается в том, что "решение проблемы предложенным способом регулирования не обосновано".

"В проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", - цитирует он заключение ведомства.

Кроме того, проект постановления не соответствует федеральному закону "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (ФЗ-247).

Как сообщала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях в Госдуме в середине марта, Минсельхоз планирует работать только с локализованными иностранными производителями семян. "Мы не против того, чтобы работать с иностранными компаниями. Но мы хотим, чтобы иностранные компании нормально локализовались в нашей стране, - говорила она. - Мы хотим, чтобы сразу все - от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами интересно. Если они хотят работать, значит, попросим их делать так. В противном случае они работать на нашем рынке не будут".