Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Путина

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать высказывания Зеленского о том, что после начала специальной военной операции ему стало неинтересно разговаривать с Путиным.

"Я не думаю, что требуется ответ", - сказал он.

"Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - добавил Песков.

По его словам, нетрудно вспомнить, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом.

"Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса. Он не выполнил Минские договоренности. Как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне", - подчеркнул представитель Кремля.