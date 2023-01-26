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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Депутат Певцов предложил устроить в здании Госдумы православную часовню

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Дмитрий Певцов предложил в одном из помещений зданий на Охотном Ряду сделать православную часовню. Он высказал эту инициативу на Рождественских чтениях в Думе.

"Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том пятисотлетнем храме в одном из помещений Государственной Думы на первое время устроить православную часовню, - сказал Певцов. - На том месте, где стоит старое здание Госдумы, некогда был храм, который назывался Параскевы Пятницы, до 1934 года".

Певцов избрался в Госдуму VIII созыва осенью 2021 года. Он входит во фракцию "Новые люди".

Госдума Дмитрий Певцов РПЦ храм Параскевы Пятницы
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