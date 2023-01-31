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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В РФ за сутки COVID-19 выявили у 5 792 человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 792 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 979 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 187.

В больницы попали 1 337 человек, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 251,8%. Накануне количество госпитализированных составило 380 человек.

По данным оперштаба, увеличение числа госпитализированных отмечено в 74 субъектах РФ, снижение - в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 38 умерших.

Выздоровели за сутки 6 102 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 950 тыс. 192 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 067 умерших и 21 млн 349 тыс. 279 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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