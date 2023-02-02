Суточный прирост COVID-19 в России впервые с октября превысил 9200 новых случаев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России выявили 9287 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост впервые с конца октября превысил планку в 9200, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Днем ранее показатель составил 8 504 заболевших.

За сутки умерли 40 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Число госпитализаций с COVID-19 за сутки составило 1 058 , это на 9,5% меньше, чем днем ранее. По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение - в 39.

В Москве суточный прирост составил 2925 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Днем ранее сообщалось о 3160 заразившихся.

За сутки были госпитализированы 133 человека. Умерли 12 заболевших.