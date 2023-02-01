Экс-депутат Госдумы Рашкин не смог добиться отмены приговора за убийство лося

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил кассационную жалобу бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина, осужденного на три года условно за незаконную охоту, сообщает пресс-служба суда.

"Суд не нашел оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений в отношении Рашкина", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что депутат, не имевший разрешения, участвовал в охоте на лося. Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду на машине в нетрезвом виде.

Изначально Рашкин утверждал, что нашел тушу животного, но затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивал, что не знал об отсутствии разрешений. Он также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Рашкину на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с охотой.

23 мая 2022 года Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Рашкина на приговор. Спустя два дня в связи со вступлением обвинительного приговора в законную силу он был лишен депутатских полномочий.