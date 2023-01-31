Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Байден планирует обсудить с Зеленским вопрос поставок вооружений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил во вторник, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружения на Украину, передает агентство EFE.

"Мы поговорим", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

EFE отмечает, что это заявление Байдена прозвучало спустя примерно сутки после того, как Байден заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16.

Джо Байден США Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });