Байден планирует обсудить с Зеленским вопрос поставок вооружений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил во вторник, что планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о дальнейших поставках вооружения на Украину, передает агентство EFE.

"Мы поговорим", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он обсудить с украинским коллегой вопрос о запрашиваемых Киевом видах вооружения.

EFE отмечает, что это заявление Байдена прозвучало спустя примерно сутки после того, как Байден заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16.