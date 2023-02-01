Матвиенко выразила уверенность, что выборы в новых регионах в этом году состоятся

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Выборы в единый день голосования на новых территориях в этом году состоятся, подготовка к ним уже идет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"День единого голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году. И конечно же, состоится на новых территориях. Это полноценные субъекты РФ, это полноценные граждане России, и мы не можем лишать их права выбирать, права избираться", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Выборы, безусловно, состоятся, и это не обсуждается", - отметила спикер. Она добавила, что в текущем году планируется завершить формирование органов исполнительной и законодательной власти "в этих двух субъектах, где ее до этого не было".

По ее словам, при этом необходимо будет организовать выборы при соблюдении необходимых мер безопасности. Подготовка к этим выборам уже ведется, отметила Матвиенко.