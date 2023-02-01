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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Глава Минэнерго РФ сообщил о стабильной работе нефтепровода "Дружба"

Глава Минэнерго РФ сообщил о стабильной работе нефтепровода "Дружба"
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Пока ("Транснефть" - ИФ) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой - ИФ), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - сказал он.

Ранее региональные СМИ сообщили об ударе ВСУ по территории Брянской области, включая объекты нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" получить комментариев на данный момент не удалось.

Минэнерго РФ Николай Шульгинов Дружба Транснефть
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