Глава Минэнерго РФ сообщил о стабильной работе нефтепровода "Дружба"

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Пока ("Транснефть" - ИФ) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой - ИФ), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - сказал он.

Ранее региональные СМИ сообщили об ударе ВСУ по территории Брянской области, включая объекты нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" получить комментариев на данный момент не удалось.