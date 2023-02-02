Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Приостановка оформления биометрических загранпаспортов и очередной пакет антироссийских санкций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Госуслугах приостановлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта. "Гознак" объяснил, что это связано с повышенным спросом на такие паспорта и на микросхемы, которые используются при производстве. Дмитрий Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних. Уже подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут оформить пятилетний по ускоренной процедуре.

- Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине. Выступая на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, президент отметил, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России.

- ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины".

- Австрия вышлет четырех российских дипломатов. Двух сотрудников российского посольства заподозрили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, а двух сотрудников постпредства России при ООН в Вене подозревают в нарушении устава организации.

- Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% в СП Salym Petroleum Development (осваивает проект Салым в ХМАО). Для завершения сделки нужны одобрения в РФ.

- Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ Пешкова С.Н. по делу о госизмене. Подробностей дела следствие не приводит.

- В ночном пожаре в бытовках под Севастополем погибли строители трассы "Таврида". Число жертв возросло до восьми. Возбуждено уголовное дело.