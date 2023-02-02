Австрия вышлет четырех российских дипломатов

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Австрийский МИД объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов, работающих в Вене, сообщает издание Österreich со ссылкой на заявление ведомства.

Речь идет о двух сотрудников российского посольства, которых заподозрили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Также речь идет о двух сотрудниках постпредства России при ООН в Вене, их подозревают в нарушении устава организации.

Всем четверым предписано покинуть Австрию до конца дня 8 февраля.