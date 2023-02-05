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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Лавров прибыл с двухдневным визитом в Ирак

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье с рабочим визитом в Ирак, передает корреспондент "Интерфакса".

Ирак - первый пункт турне главы МИД РФ по странам Ближнего Востока и Африки. Как ожидается, Лавров также посетит Мали, Мавританию и Судан.

В ходе двухдневного визита в Ирак у российского министра запланированы встречи с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, главой МИД Фуадом Хусейном и спикером парламента страны Мухаммадом аль-Хальбуси.

Также запланирована встреча с бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции "Государство закона" Нури аль-Малики.

МИД РФ Сергей Лавров
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