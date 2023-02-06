В Думе 7 февраля рассмотрят поправки о бронировании даты и времени пересечения границы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Поправка о резервировании даты и времени для пересечения границы РФ будет рассмотрена Госдумой на заседании во вторник, 7 февраля, сообщил председатель комитета нижней палаты по транспорту Евгений Москвичев.

"Этот законопроект и поправки к нему мы планируем рассмотреть на заседании седьмого февраля", - сказал Москвичев в понедельник "Интерфаксу".

Он отметил, что норма о резервировании касается только грузового транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками. Предлагаемый подход позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе, добавил Москвичев.

Поправки внесены в законопроект № 183815-8, который предусматривает, что "правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ".

Ко второму чтению в поправках уточнена формулировка с указанием, что он касается только грузовых международных автоперевозок.

Хотя до доработки поправка была шире и упоминала, что регулирует "проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами".

"Закон будет вступать в силу с 1 сентября 2023 года, а правительству РФ дается право до 1 марта 2024 года подготовить нормативные акты", - сказал Москвичев "Интерфаксу".