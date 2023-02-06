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Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил девять лет колонии общего режима блогеру Веронике Белоцерковской (Belonika, признана в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении недостоверных сведений про Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Кроме того, по приговору на пять лет осужденная лишена права администрировать электронные и интернет-ресурсы.

Срок наказания Белоцерковской будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Белоцерковская признана виновной в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как заявили ранее в Следственном комитете России, в марте 2022 года Белоцерковская на своей странице в одной из социальных сетей опубликовала несколько записей. Под видом достоверных сообщений, по данным следствия, в них содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции.

В России в ходе следствия Белоцерковская была заочно арестована и объявлена в розыск.

Басманный суд Москва
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