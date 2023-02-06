Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

"Росатом" построит в Мьянме АЭС малой мощности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, предусматривающее создание атомной станции малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram.

"В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы", - говорится в сообщении.

Ранее корпоративная газета "Страна Росатом" сообщала, что Мьянма обсуждает с российской госкорпорацией строительство производства литий-ионных аккумуляторов, а также возможность строительства малых ВЭС, ГЭС и ТЭС в стране.

В сентябре 2022 года "Росатом" и Мьянма подписали "дорожную карту" о сотрудничестве на 2022-2023 года, а в ноябре стороны договорились в рамках меморандума о взаимопонимании о совместном предварительном ТЭО проекта АЭС малой мощности в стране.

Мьянма Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с экс-премьером Израиля Беннетом тему СВО

Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания

Путин выразил готовность помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

Депутаты доработали законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из РФ

Что произошло за день: воскресенье, 5 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });