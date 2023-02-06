"Росатом" построит в Мьянме АЭС малой мощности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, предусматривающее создание атомной станции малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram.

"В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы", - говорится в сообщении.

Ранее корпоративная газета "Страна Росатом" сообщала, что Мьянма обсуждает с российской госкорпорацией строительство производства литий-ионных аккумуляторов, а также возможность строительства малых ВЭС, ГЭС и ТЭС в стране.

В сентябре 2022 года "Росатом" и Мьянма подписали "дорожную карту" о сотрудничестве на 2022-2023 года, а в ноябре стороны договорились в рамках меморандума о взаимопонимании о совместном предварительном ТЭО проекта АЭС малой мощности в стране.