Песков не стал комментировать инцидент с пролетом китайского аэростата над США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев по поводу пролета китайского аэростата над территорией США.

"Честно говоря, мы не хотели бы этого делать. Давайте мы все-таки... Аэростат, по всей видимости, китайский, летел он в воздушном пространстве США - это, наверное, скорее, вопрос для двусторонних китайско-американских отношений. Поэтому не будем это комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Власти США на прошлой неделе отслеживали над северной частью страны пролет аэростата, предположительно принадлежавшего Китаю. Накануне стало известно, что аппарат был сбит американскими ВВС над морем.

В Пекине заявили, что аэростат, который в США назвали китайским разведывательным зондом, был гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса. В МИД КНР сообщили, что аппарат использовался в научных целях, главным образом, метеорологических.