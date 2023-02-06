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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Песков не стал комментировать инцидент с пролетом китайского аэростата над США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле воздержались от комментариев по поводу пролета китайского аэростата над территорией США.

"Честно говоря, мы не хотели бы этого делать. Давайте мы все-таки... Аэростат, по всей видимости, китайский, летел он в воздушном пространстве США - это, наверное, скорее, вопрос для двусторонних китайско-американских отношений. Поэтому не будем это комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

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Власти США на прошлой неделе отслеживали над северной частью страны пролет аэростата, предположительно принадлежавшего Китаю. Накануне стало известно, что аппарат был сбит американскими ВВС над морем.

В Пекине заявили, что аэростат, который в США назвали китайским разведывательным зондом, был гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса. В МИД КНР сообщили, что аппарат использовался в научных целях, главным образом, метеорологических.

Дмитрий Песков США Китай
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