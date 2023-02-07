Пивовары РФ заявили о высокой зависимости от импорта хмеля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренная отрасль РФ в условиях различных ограничений смогла в прошлом году найти решения, чтобы сохранить производство пива на уровне предыдущего года, однако зависимость от импорта хмеля остается высокой. Пивовары готовы стимулировать его производство в стране, сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей пива (АПП) со ссылкой на ее исполнительного директора Вячеслава Мамонтова.

Как заявил он в ходе алкоконгресса, который прошел в рамках выставки "Продэкспо -2023" во вторник в Москве, в настоящее время члены ассоциации вынуждены импортировать до 100% необходимого им объема хмеля. "В России пока культивируется менее 5% от общей потребности производителей, а его качество не всегда удовлетворяет современным требованиям индустрии, - сказал Мамонтов. - Для решения этой задачи требуется поддержка со стороны государства. В частности, упрощенное внесение в Государственный реестр селекционных достижений сортов хмеля, которые уже зарегистрированы в реестре Белоруссии, упрощение условий для ввоза импортных саженцев хмеля, ускорение процедуры государственной регистрации сортов".

По его словам, следует также расширять и географию возделывания отечественных сортов хмеля, необходимых для пивоварения. Перспективные для этого регионы - Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая области.

Как отметил Мамонтов, участники рынка готовы стимулировать производство хмеля отечественными сельхозпроизводителями и содействовать созданию материально-технической базы для его выращивания.

Говоря об обеспечении ячменем и солодом, он сообщил, что "весь объем используемого компаниями ячменя и, соответственно, солода производится в России". Причем члены АПП в рамках собственных агропроектов вырабатывают более 50% российского солода.

Мамонтов также заявил, что после того, как ряд западных компаний - поставщиков оборудования приостановил ввоз оригинальных запчастей и работу в РФ, пивоварам пришлось искать и тестировать оборудование альтернативных поставщиков, а также аналогов в России. Сотрудничество с отечественными игроками позволяет развивать локальные производства, способные обеспечить высокое качество продукции, считает он. Эта работа координируется с Минпромторгом РФ, что позволяет обмениваться информацией и наработками с машиностроителями.

АПП объединяет крупнейших производителей пива в РФ (АB InBev Efes, "Балтика" и "Объединенные пивоварни Хейнекен"), которые вырабатывают и продают до 70% всей пивоваренной продукции на российском рынке. Члены ассоциации располагают 26 пивоваренными заводами и 7 солодовенными комплексами в 23 субъектах РФ.

Как сообщалось, в 2022 году пивоваренная отрасль РФ произвела 704,1 млн декалитров (дал) пива, что соответствует показателю 2021 года. В целом производство пива и пивных напитков составило 802,5 млн дал, что на 0,3% больше показателя 2021 года.