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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Два человека погибли в результате взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обнаружены два человека без признаков жизни. Один извлечен. Четверым оказывается медпомощь", - сказали в экстренных службах.

При этом губернатор региона Андрей Травников в своем телеграм-канале сообщил, что произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома на улице Линейной.

"В каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Заельцовском районе взорвался бытовой газ. Третий подъезд полностью обрушился с первого по пятый этаж. Начался пожар в соседнем подъезде. Горят этажи с третьего по пятый.

Из горящего дома эвакуированы 50 человек.

Новосибирск
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