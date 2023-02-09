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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

"Роскосмос" в 2023 году начнет работу по созданию многоразовой ракеты "Корона"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательская работа по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем "Корона" пройдет в 2023-2025 годах совместно с предприятиями "Роскосмоса", сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ им. Макеева" академик РАН Владимир Дегтярь.

"На подтверждение этих и других технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя направлена научно-исследовательская работа, предполагаемая к выполнению в 2023-2025 годах с привлечением предприятий госкорпорации "Роскосмос", - сказал Дегтярь в ходе лекции на Демидовских чтениях в Уральском федеральном университете.

По его словам, ракета-носитель будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность применения ракеты - до 100 раз.

"Особенность, которой нет ни у одного средства выведения в мире, - это способность возвращения полезной нагрузки с орбиты, максимально соизмеримой с массой выведения", - отметил генконструктор.

Согласно презентации, представленной гендиректором ГРЦ им. Макеева, стартовая масса ракеты будет составлять 302-315 тонн, высота - 42,15 м. Масса полезной нагрузки, выводимой с космодрома Восточный, при однопусковой схеме выведения составит 5,5 тонн, при двухпусковой - 10,6 тонн.

Сообщалось, что основным предназначением одноступенчатой многоразовой ракеты станет выведение полезной нагрузки на низкие околоземные орбиты, а также возвращение грузов на Землю с орбит высотой до 10 тыс. км.

ГРЦ им. Макеева занимается разработкой ракеты-носителя "Корона" с 1997 года. Сообщалось, что проект является инициативной разработкой центра и ведётся за счёт собственных ресурсов.

ГРЦ им. Макеева (входит в "Роскосмос") - разработчик межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и стратегических ракет морского базирования.

Роскосмос
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