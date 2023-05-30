В России создается частная космическая ракета с многоразовой первой ступенью

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская частная космическая компания SR Space (бывшая Success Rockets) разрабатывает возможность возврата первой ступени ракеты-носителя Cosmos, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании Олег Мансуров.

"Мы сейчас работаем над геофизической ракетой, а она по определению возвращаемая - приземляется с помощью парашюта. Но уже на ракете-носителе Cosmos - это уже ракета орбитального класса, возможен возврат первой ступени", - сказал Мансуров.

По его словам, возможность возврата первой ступени ракеты обеспечивается благодаря метановым двигателям, которые разрабатывает компания.

"Одно из преимуществ метана - это возможность повторного использования (ступеней - ИФ) без необходимости полного разбора, чистки и так далее", - сообщил Мансуров.

Cosmos - двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов. Масса полезного груза выводимого на низкую околоземную орбиту составляет 100 кг, на солнечно-синхронную орбиту - 50 кг. Стартовая масса ракеты - 7,15 т, длина 18,5 м. Целевая стоимость пуска оценивается в 100 млн рублей.

В России ведется разработка метановой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ", разработчиком которой выступает Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в "Роскосмос").

Сообщалось, что завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года. Данная ракета должна заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

Также разработку многоразовой ракеты-носителя ведет Государственный ракетный центр им. Макеева (ГРЦ Макеева, входит в "Роскосмос"). 9 февраля генеральный директор, генеральный конструктор предприятия Владимир Дегтярь сообщил, что научно-исследовательская работа по созданию космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем "Корона" пройдет в 2023-2025 годах совместно с предприятиями "Роскосмоса". По его словам, ракета-носитель будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность применения ракеты - до 100 раз.