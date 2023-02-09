Кремль усмотрел в обращении Байдена к конгрессу сохранение враждебности США к РФ

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали обращение президента США Джо Байдена к конгрессу, подчеркнув, что в Вашингтоне сохраняют свой враждебный настрой против РФ.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг представители СМИ попросили его прокомментировать обращение, отметив, что на первое место среди внешнеполитических вызовов для США Байден поставил Китай, однако при этом заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

"Справедливости ради надо отметить, что в концептуальных стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты. Но для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной", - сказал Песков.

По его словам, США не признают законные озабоченности РФ, тем самым "провоцируют дальнейшую эскалацию" конфликта.

Нынешнее обращение Байдена к конгрессу стало первым после того, как республиканцы на прошедших в ноябре промежуточных выборах завоевали большинство в палате представителей.