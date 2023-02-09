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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Лавров заявил о процессе ратификации соглашения о пункте обеспечения ВМФ РФ в Судане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане находится в процессе ратификации, сообщил в четверг глава российского МИД Сергей Лавров.

"Что касается соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения для ВМФ РФ, оно, как вы знаете, было подписано и находится в процессе ратификации", - сказал он на пресс-конференции в Хартуме.

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Республике Судан было подписано в городе Хартум 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

МИД РФ Судан Сергей Лавров
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