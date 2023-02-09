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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Медведев заявил о планах производства и модернизации в РФ "тысяч танков"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В планах российского ОПК - произвести и модернизировать тысячи танков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, которое он провел в ходе посещения Омского завода транспортного машиностроения.

"Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки", - отметил зампред Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что "речь идет о производстве, модернизации тысяч танков". "Такая задача стоит, она вытекает из гособоронзаказа, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны", - добавил Медведев.

Дмитрий Медведев
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