Канада направила Киеву первый танк Leopard 2

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Канада в субботу отправила Украине первый танк Leopard 2, сообщила глава Минобороны страны Анита Ананд.

"Сегодня самолет канадских ВВС вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет Украине", - написала Ананд в твиттере.

Она добавила, что Оттава продолжит предоставлять Киеву "необходимое оборудование".

В конце января глава Минобороны сообщила, что Канада планирует поставить Украине четыре танка Leopard 2. Канадская газета Toronto star отмечала, что Оттава передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.