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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Полицейские изъяли доказательства по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции изъяли доказательства в месте проживания фигурантов дела о ЧП в Новосибирске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"По месту их проживания оперативниками изъято оборудование для ремонта, банковские карты, акты, удостоверения. (...) Установлено, что фигуранты являются жителями Омской области. По предварительной информации, под предлогом технического обслуживания газового оборудования они проникали в квартиры граждан и за денежные средства якобы производили ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых задержали полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. По последним данным регионального Минздрава, погибли десять человек. Между тем, по данным экстренных служб, погибли 12 человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.

Новосибирск МВД РФ
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