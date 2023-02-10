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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

В МИД РФ отметили потенциал для дальнейшего увеличения поставок нефти в Китай

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новые маршруты поставок газа в Китай находятся в стадии проработки, есть также большой потенциал для наращивания объемов поставок нефти в КНР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Россия наряду с Саудовской Аравией занимает лидирующие позиции по поставкам нефти в Китай. Объемы растут год от года, имеется большой потенциал для их дальнейшего увеличения. Хорошая динамика наблюдается и с Индией", - сообщил Руденко в интервью "Интерфаксу" по случаю Дня дипломатического работника.

По его словам, "параллельно продолжается наращивание экспорта природного газа по трубопроводу "Сила Сибири", существенно возросли поставки СПГ с проектов на полуострове Ямал, участниками которых являются китайские компании".

"Прорабатываются новые маршруты поставок голубого топлива в КНР", - сказал замминистра.

Он отметил, что "к закупкам российских углеводородов проявляют интерес и многие другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, включая таких крупных игроков, как Индонезия".

"Плотные переговоры идут по линии отечественных компаний-экспортеров данного вида продукции", - отметил Руденко.

МИД Андрей Руденко Китай
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