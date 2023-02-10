ФСБ предупредила о попытках сбора иностранными спецслужбами информации о СВО на Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ предупреждает о попытках иностранных спецслужб использовать российские почтовые сервисы для получения информации о специальной военной операции, такие случаи фиксируются с августа.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие", - сообщила спецслужба.

В ФСБ отметили, что "злоумышленники применяют адреса электронной почты, схожие по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма с приложением псевдоофициальных запросов о предоставлении сведений в отношении участников специальной военной операции, о мобилизованных гражданах и о лицах, въехавших в Россию с территории Украины, а также иных данных, представляющих интерес для иностранных спецслужб".

ФСБ РФ призвала к бдительности и рекомендовала в случаях получения от имени различных ведомств электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в интернете и до получения официального подтверждения на указанные письма не отвечать и вложения к ним не открывать.