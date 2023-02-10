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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Жильцам уцелевшей после обрушения части дома под Тулой разрешили заселяться в квартиры

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жильцы двух непострадавших после взрыва бытового газа подъездов пятиэтажного дома в Ефремове Тульской области возвращаются в свои квартиры, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Комиссией по чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Ефремов на основании заключений специализированных организаций принято решение о заселении с 9 февраля жильцами квартир третьего и четвертого подъездов дома №2 по ул. Химиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несущие конструктивные элементы заселяемой части дома не пострадали, безопасность проживания жителей обеспечена.

Также заселяемые подъезды не отключались от электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

"Возобновление подачи газа в третьем и четвертом подъездах будет производится только при наличии жителей в каждой квартире, с учетом испытания внутреннего газопровода, проверки газового оборудования и ДВК", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным регионального управления Следственного комитета России, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове 7 февраля погибли восемь человек, четверо пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

Всего в доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Часть жильцов дома была расселена в пункты временного размещения в Ефремове.

Тульская область Ефремов
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