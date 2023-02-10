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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Песков не ждет проблем у президента в случае лишения его ордена Почетного легиона

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Если Владимир Путин будет лишен звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, это не станет для него проблемой, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", - сказал он.

Вечером 9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, говоря с журналистами в Брюсселе, допустил, что лишит Путина принадлежности к ордену Почетного легиона в качестве "символического, но важного жеста". Он добавил, что в ближайшее время точно не будет принимать такого решения, для него нужен подходящий момент.

Макрона спросили об этом после того, как он 8 февраля вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Большой крест ордена Почетного легиона. Путину такую же награду вручил в 2006 году президент Жак Ширак.

Владимир Путин Эммануэль Макрон Франция Почетный легион Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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