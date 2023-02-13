На строительство автотрассы М-12 направят еще 30 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные 30 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ будут направлены на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 от Москвы до Казани, которую планируется ввести к 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Один из крупнейших проектов – это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора "Россия" и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии. Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Дополнительное финансирование выделяется в рамках февральского распоряжения правительства (№282) в виде субсидий госкомпании "Автодор". Средства позволят досрочно ввести в эксплуатацию участок М-12 в Московской области протяжённостью 42,5 км, отмечает кабмин.

Трасса от Москвы до Казани через Нижний Новгород является частью маршрута, который ныне называют "Россия" или "Запад Восток", а ранее называли "Европа - Западный Китай", как одноименный федеральный проект, который до сих пор не переименован.

Ранее сообщалось, что сметная стоимость строительства М-12 от Москвы до Казани, которую "Автодор" к осени 2022 года оценивал в 800 млрд рублей, на период до 2027 года составит 901,5 млрд рублей.

Протяженность всей строящейся автотрассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга составит в общей сложности около 1,6 тыс. км. Планируется, что по дороге можно будет проехать от Москвы до Казани на автомобиле за 6,5 часов вместо нынешних 12 часов, от Москвы до Екатеринбурга – за 17,5 часов вместо 35 часов соответственно.