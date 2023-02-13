Суд назначил до 25 лет лишения свободы членам ростовской "банды амазонок"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал ранее осужденных за многочисленные убийства членов так называемой "банды амазонок" виновными по новым эпизодам дела, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По совокупности наказаний и с учетом ранее назначенных сроков суд назначил Инессе и Виктории Тарвердиевым по 25 лет колонии общего режима, Сергею Синельнику - 25 лет колонии строгого режима, Анастасии Синельник - 24 года колонии общего режима.

Все четверо были осуждены зимой 2017 года. Инессе и Виктории Тарвердиевым было назначено 21 и 16 лет колонии общего режима соответственно, Анастасии Синельник - 19 лет колонии общего режима, а Сергею Синельнику - 20 лет колонии строгого режима с лишением звания лейтенанта полиции.

Ростовский областной суд признал их тогда виновными в зависимости от роли каждого по статьям 209 (бандитизм), 105 (убийство), 30 и 105 (покушение на убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

Дело "банды амазонок"

Банда, на счету которой ряд тяжких преступлений, в том числе убийство семьи офицера ОМОН, получила в СМИ название "банды амазонок".

По версии следователей, Инесса Тарвердиева совместно с Романом Подкопаевым летом 2007 года создали банду, в состав которой вошла дочь Тарвердиевой - Виктория, сестра Подкопаева - Анастасия Синельник и ее муж Сергей.

В 2007-2009 гг. на территории Ростовской области, по данным следствия, члены банды убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей.

Подкопаев был убит в ходе перестрелки при задержании.

Процесс по новым эпизодам дела начался в октябре 2020 года с участием коллегии присяжных заседателей. Потерпевшими признаны 98 человек. В ноябре 2022 года присяжные признали подсудимых виновными по всем эпизодам обвинения, за исключением одного - в отношении Анастасии Синельник.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, Сергею Синельнику - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.