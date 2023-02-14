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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Автосервис загорелся на севере Москвы

Огнем охвачено 1500 кв. м

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двухэтажное здание автосервиса горит на севере Москвы, проводится наращивание группировки пожарных для ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

"На улице Декабристов, дом 45 "Г" наблюдается возгорание в двухэтажном здании техцентра. По предварительной информации площадь пожара составляет 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось спасти порядка трех человек.

К тушению пожара привлечены 108 человек и 27 единиц техники. "Происходит наращивание группировки", - добавили в ведомстве.

Москва улица Декабристов МЧС
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