Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в здании автосервиса на площади 1,5 тыс. кв. метров на севере-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В 1:55 локализация на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Тушение крупного пожара осложняется наличием в здании автомобильных покрышек, масел и технических средств, добавили в ведомстве.

На месте тушения пожара работает также лаборатория по замеру воздуха.

"Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, замеры продолжаются", - уточняется в релизе.

К тушению пожара привлечены 173 человека и 51 единица техники.

В свою очередь столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

По данным надзорного ведомства, у здания техцентра обрушилась кровля.

"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует и.о. Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов", - заявили в прокуратуре.



Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном здании автосервиса на улице Декабристов.