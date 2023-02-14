Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в здании автосервиса на площади 1,5 тыс. кв. метров на севере-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.
"В 1:55 локализация на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.
Тушение крупного пожара осложняется наличием в здании автомобильных покрышек, масел и технических средств, добавили в ведомстве.
На месте тушения пожара работает также лаборатория по замеру воздуха.
"Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, замеры продолжаются", - уточняется в релизе.
К тушению пожара привлечены 173 человека и 51 единица техники.
В свою очередь столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
По данным надзорного ведомства, у здания техцентра обрушилась кровля.
"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует и.о. Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов", - заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном здании автосервиса на улице Декабристов.