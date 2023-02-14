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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в здании автосервиса на площади 1,5 тыс. кв. метров на севере-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В 1:55 локализация на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Тушение крупного пожара осложняется наличием в здании автомобильных покрышек, масел и технических средств, добавили в ведомстве.

На месте тушения пожара работает также лаборатория по замеру воздуха.

"Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет, замеры продолжаются", - уточняется в релизе.

К тушению пожара привлечены 173 человека и 51 единица техники.

В свою очередь столичная прокуратура сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

По данным надзорного ведомства, у здания техцентра обрушилась кровля.

"На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует и.о. Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов", - заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажном здании автосервиса на улице Декабристов.

Москва улица Декабристов МЧС
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