Российские спасатели вернулись из Турции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели, завершив работы в зоне землетрясения в Турции, вернулись в Москву, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Самолеты МЧС России приземлились в Москве с группировкой спасателей и врачей на борту", - следует из сообщения.

Уточняется, что "более 150 специалистов ведомства работали в самой пострадавшей турецкой провинции с 7 февраля".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.