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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Российские военные в Сирии оказали медпомощь 321 пострадавшему от землетрясения

Они также раздали более 60 т гуманитарной помощи

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Военные РФ оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

"По состоянию на 13 февраля 2023 г. оказана медицинская помощь 321 пострадавшему, роздано 61,2 тонны гуманитарной помощи - продуктовых наборов и предметов первой необходимости", - сказал Егоров на брифинге.

Землетрясение в Турции и Сирии

По его словам, сирийскими властями на неподконтрольной им территории на границе Идлибской зоны деэскалации в одностороннем порядке открыты два пункта пропуска - Серакаб и Абу Азейдин, для оказания помощи мирным жителям.

"Сформированы колонны с гуманитарным грузом, включая продукты питания, средства для обогрева и палатки для людей, оставшихся без жилья. Транспорт готов направиться в зоны бедствия в сопровождении представителей "Сирийского Арабского комитета Красного Полумесяца", - рассказал заместитель руководителя ЦПВС РФ.

Однако, по его словам, оказание помощи жителям провинции Идлиб затруднено в связи с отсутствием гарантий безопасности на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из них составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

По последним данным, число погибших в двух странах уже превысило 36 тыс. человек, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали свыше 3,5 тыс. человек.

Хроника 06 – 13 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Сирия Алеппо
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