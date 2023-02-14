Российские врачи помогли почти 850 пострадавшим при землетрясении в Турции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бригада врачей, представляющих ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, помогла почти 850 пострадавшим при землетрясении в Турции, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Команда из 11 врачей ведущих федеральных клиник была направлена в Турцию по поручению Владимира Путина. За неделю своего нахождения там они помогли почти 850 пострадавшим, включая детей", - сказал Кузнецов, его слова приводятся в телеграм-канале Минздрава во вторник.

В министерстве отметили, что группа травматологов, нейрохирургов, хирургов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов работала в составе госпиталя вместе с врачами МЧС России, круглосуточно обеспечивая пострадавшим специализированную помощь.

"Госпиталь находился на безопасной площадке в одной из наиболее пострадавших частей города. В основном к нам поступали пациенты в состоянии средней степени тяжести для диагностики травм и лечения неотложных состояний", - заявил в свою очередь нейрохирург НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России Ярослав Латышев.

Также в Минздраве сообщили, что российские врачи спасли мужчину, который почти семь суток находился под завалами. Его обнаружили спасатели МЧС России совместно с иностранными коллегами. После оказания медпомощи пациент был переведен для продолжения лечения в местное медучреждение.

В настоящее время врачи закончили свое участие в гуманитарной миссии и возвращаются домой, отмечается в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что число жертв мощного землетрясения в стране превысило 35,4 тыс. человек.