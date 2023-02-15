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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Полиция изъяла в Подмосковье более 50 кг героина стоимостью 150 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России задержали в Московской области уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков и изъяли у него более 50 кг героина, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России "Щелковское" задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств", - сказала Волк журналистам в среду.

Полицией установлено, что уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал по месту временного проживания в подмосковном городском округе Лосино-Петровский склад по хранению крупных партий наркотиков, которые в дальнейшем должны были сбывать через тайники-закладки на территории Московской области.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка может достигать порядка 150 миллионов рублей", - сообщила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Фигурант заключен под стражу.

Ирина Волк МВД РФ Московская область
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